Дни Ласнамяэ завершатся концертом на берегу озера Паэ

”В воскресенье подойдет к концу наполненная событиями праздничная неделя, посвященная 27-му дню рождения района. В течение девяти дней жители и гости Ласнамяэ смогли полюбоваться поющими фонтанами, принять участие в экскурсии по историческим местам района, послушать концерт или попробовать свои силы в создании мюрала или оформлении ”зеленого” моста. За это время мы еще раз убедились, насколько многогранен самый густонаселенный район столицы. Приглашаю вас в воскресенье в парк Паэ, чтобы завершить эту неделю вместе, рядом с другими жителями района и теми, кто, может быть, только начал открывать для себя возможности Ласнамяэ. Завтра прозвучит финальный аккорд Дней Ласнамяэ — всех гостей парка Паэ ожидает необычный по атмосфере концерт под открытым небом при участии известных эстонских артистов”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

На один вечер полуостров озера Паэ впервые превратится в летнюю сцену. Зрители смогут расположиться вдоль берега, откуда можно будет наблюдать за музыкальным представлением. Программа начнется в 19:30 известными песнями ансамбля Jäääär и музыканта Станислава Булганина. После заката солнца в парке зажгутся цветные костры и зрители смогут насладиться концертом на уютной пикник-площадке под чарующее мерцание живого огня.

В 21:00 на сцену выйдут главные исполнители вечера — блестящая оперная певица и участница песенного конкурса ”Евровидение-2018” Элина Нечаева и тенор Андрей Богач, чьи золотые голоса в сопровождении струнного квартета предложат зрителям красочное музыкальное представление, наполненное знаменитыми оперными хитами и известными песнями о любви.

Концерт бесплатный и в хорошую погоду рекомендуем взять с собой плед, чтобы в кругу близких и знакомых насладится приятной музыкой и летним вечером.