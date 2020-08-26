Дни Ласнамяэ в среду: экскурсии по микрорайонам Лаагна и Ууслинн, концерт духового ансамбля Brassical

Управа Ласнамяэ приглашает:
"18.00 Встречаемся на верхней парковке Куму, чтобы отправиться в путешествие по микрорайонам Ууслинн и Курепыллу. Экскурсия пройдет на русском языке, проведет её гид Мария Сморжевских-Смирнова.
18.30 Встречаемся на мосту Саарепийга около магазина Лаагна, чтобы отправиться на прогулку по Котка и Лаагна. Экскурсия пройдет на эстонском языке, проведет её гид Пеэтер Пихлак.
19.00 На променаде Паэ выступят, как сами они себя называют — комедийный духовой ансамбль — Brassical. Квартет исполнит эстонские и мировые хиты в манере, которая никого не оставит равнодушным!"
Следить за мероприятиями Дней Ласнамяэ можно здесь.
Погибшая девочка была знакома со своими 12-летними убийцами
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных
Что заявил именитый адвокат по делу Ефремова
Камеры сняли взрыв в жилом доме на западе Москвы