26.08.2020, 12:36

Дни Ласнамяэ в среду: экскурсии по микрорайонам Лаагна и Ууслинн, концерт духового ансамбля Brassical


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Дни Ласнамяэ в среду: экскурсии по микрорайонам Лаагна и Ууслинн, концерт духового ансамбля Brassical
Управа Ласнамяэ

С 22 по 30 августа проходят Дни Ласнамяэ. Ниже мы публикуем приглашение управы крупнейшего столичного района на мероприятия, который пройдут сегодня, 26 августа.

Управа Ласнамяэ приглашает:

"18.00 Встречаемся на верхней парковке Куму, чтобы отправиться в путешествие по микрорайонам Ууслинн и Курепыллу. Экскурсия пройдет на русском языке, проведет её гид Мария Сморжевских-Смирнова.

18.30 Встречаемся на мосту Саарепийга около магазина Лаагна, чтобы отправиться на прогулку по Котка и Лаагна. Экскурсия пройдет на эстонском языке, проведет её гид Пеэтер Пихлак.

19.00 На променаде Паэ выступят, как сами они себя называют — комедийный духовой ансамбль — Brassical. Квартет исполнит эстонские и мировые хиты в манере, которая никого не оставит равнодушным!"

Следить за мероприятиями Дней Ласнамяэ можно здесь.

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