Дни Ласнамяэ в среду: экскурсии по микрорайонам Лаагна и Ууслинн, концерт духового ансамбля Brassical

Управа Ласнамяэ приглашает:

"18.00 Встречаемся на верхней парковке Куму, чтобы отправиться в путешествие по микрорайонам Ууслинн и Курепыллу. Экскурсия пройдет на русском языке, проведет её гид Мария Сморжевских-Смирнова.

18.30 Встречаемся на мосту Саарепийга около магазина Лаагна, чтобы отправиться на прогулку по Котка и Лаагна. Экскурсия пройдет на эстонском языке, проведет её гид Пеэтер Пихлак.

19.00 На променаде Паэ выступят, как сами они себя называют — комедийный духовой ансамбль — Brassical. Квартет исполнит эстонские и мировые хиты в манере, которая никого не оставит равнодушным!"

Следить за мероприятиями Дней Ласнамяэ можно здесь.