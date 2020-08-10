Дни Ласнамяэ в этом году продлятся целую неделю!

В программе цветущие инсталляции, концерты, водные представления и исторические повествования. Откроет череду мероприятий захватывающее светомузыкальное шоу фонтанов на озере Паэ.

”В этом году 27-ой день рождения района пройдет не так, как обычно. С одной стороны, мы учли все риски и рекомендации, связанные с коронавирусом и решили избегать слишком больших скоплений людей. С другой стороны, мы хотим, чтобы программа проходила в разных микрорайонах Ласнамяэ. Программа событий составлена таким образом, чтобы подарить горожанам чувство праздника и минимизировать риски распространения вируса”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Если до сих пор День Ласнамяэ проходил в последнюю субботу августа на Певческом поле, то в этом году праздник продлится целую неделю и развернётся на территории крупнейшего столичного района — на улицах, в парках и на мостах, в торговом центре и даже остановках общественного транспорта.

Начнется праздничная неделя в субботу, 22 августа с грандиозного водного шоу в акватории озера Паэ. Для зрителей приготовили уникальное музыкальное представление на воде. Вечером в субботу с 19 до полуночи и в воскресенье с 19 до 23 гостей парка ожидает шоу поющих фонтанов под сопровождение лучших мировых хитов. Серия концертов продолжится и на неделе. В разных парках Ласнамяэ в вечернее время будут организованы небольшие камерные акустические концерты.

Один из мостов Лаагна теэ превратиться в ”зеленый” оазис, на котором высадят несколько сотен декоративных растений и цветов. Подготовкой цветущих инсталляций займутся ведущие столичные ландшафтные дизайнеры, архитекторы и специалисты вместе с жителями Ласнамяэ, которые попробуют переосмыслить городскую бетонную инфраструктуру. Растительную тему продолжит выставка фотографий ”зеленых” балконов района, которая пройдет с 24 августа в стеклянном павильоне садового центра Hortes.

Дни Ласнамяэ оставят художественный след и на двух зданиях района. В конце августа на праздничной неделе художники вместе с местной молодежью реализуют на стенах трансформаторной станции на улице Калевипоя выбранный в ходе конкурса эскиз. Новыми красками заиграет и торец жилого дома на улице Палласти, где в начале сентября профессионалы создадут уникальную суперграфическую роспись.