Дни Ласнамяэ в этом году продлятся целую неделю!

Дни Ласнамяэ, посвященные дню рождению самого большого района Таллинна, пройдут с 22 по 30 августа, сообщает управа.
В программе цветущие инсталляции, концерты, водные представления и исторические повествования. Откроет череду мероприятий захватывающее светомузыкальное шоу фонтанов на озере Паэ.
”В этом году 27-ой день рождения района пройдет не так, как обычно. С одной стороны, мы учли все риски и рекомендации, связанные с коронавирусом и решили избегать слишком больших скоплений людей. С другой стороны, мы хотим, чтобы программа проходила в разных микрорайонах Ласнамяэ. Программа событий составлена таким образом, чтобы подарить горожанам чувство праздника и минимизировать риски распространения вируса”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Если до сих пор День Ласнамяэ проходил в последнюю субботу августа на Певческом поле, то в этом году праздник продлится целую неделю и развернётся на территории крупнейшего столичного района — на улицах, в парках и на мостах, в торговом центре и даже остановках общественного транспорта.
Начнется праздничная неделя в субботу, 22 августа с грандиозного водного шоу в акватории озера Паэ. Для зрителей приготовили уникальное музыкальное представление на воде. Вечером в субботу с 19 до полуночи и в воскресенье с 19 до 23 гостей парка ожидает шоу поющих фонтанов под сопровождение лучших мировых хитов. Серия концертов продолжится и на неделе. В разных парках Ласнамяэ в вечернее время будут организованы небольшие камерные акустические концерты.
Один из мостов Лаагна теэ превратиться в ”зеленый” оазис, на котором высадят несколько сотен декоративных растений и цветов. Подготовкой цветущих инсталляций займутся ведущие столичные ландшафтные дизайнеры, архитекторы и специалисты вместе с жителями Ласнамяэ, которые попробуют переосмыслить городскую бетонную инфраструктуру. Растительную тему продолжит выставка фотографий ”зеленых” балконов района, которая пройдет с 24 августа в стеклянном павильоне садового центра Hortes.
Дни Ласнамяэ оставят художественный след и на двух зданиях района. В конце августа на праздничной неделе художники вместе с местной молодежью реализуют на стенах трансформаторной станции на улице Калевипоя выбранный в ходе конкурса эскиз. Новыми красками заиграет и торец жилого дома на улице Палласти, где в начале сентября профессионалы создадут уникальную суперграфическую роспись.
Важная часть программы Дней Ласнамяэ в этом году будет посвящена истории района: известные столичные гиды проведут цикл экскурсий, который предложит жителям района окунуться в малоизвестную историю разных уголков Ласнамяэ и посетить исторически важные места района. Часть автобусных остановок будет оформлена в качестве путеводителей по истории района — ожидая городской транспорт, можно будет пополнить свои знания о Ласнамяэ.
Продлится праздничная неделя до 30 августа. С более детальной программой управа Ласнамяэ будет знакомить на своей домашней странице — www.tallinn.ee/lasnamae и на страницах в сети Фейсбук — Ласнамяэская районная управа.
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