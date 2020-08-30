Дни Ласнамяэ сегодня: завершение работ по суперграфике, экскурсия по техногородку, кино под открытым небом и заключительный концерт

В 12:00 встречаемся перед зданием по адресу Суур-Сыямяэ, 10а для посещения техногородка Ülemiste City. Экскурсия пройдет на русском языке. Участники экскурсии узнают об истории стратегически важных городских объектов, расположенных на этой территории, и о том, как из производственного центра Юлемисте превратилось в ”силиконовую долину” ИТ-сферы.

В 17:00 все причастные к созданию мурала на стене подстанции по адресу Калевипоя, 8 соберутся вместе, чтобы оценить результат своей работы и поделиться впечатлениями.

В 19:30 в парке Паэ на берегу озера состоится заключительный концерт Дней Ласнамяэ — выступят ансамбль Jäääär и Станислав Булганин, а также оперная дива Элина Нечаева в дуэте с Андреем Богачом. На один вечер полуостров озера Паэ впервые превратится в летнюю сцену. Зрители смогут расположиться вдоль берега, откуда можно будет наблюдать за музыкальным представлением. После заката солнца в парке зажгутся цветные костры и зрители смогут насладиться концертом на уютной пикник-площадке под чарующее мерцание живого огня.

В 20:30 НКО Ласнаидея приглашает на совместный просмотр фильма режиссера Марианны Каат ”14 падежей”. Киновечер пройдет под открытом небом на общинном огороде Лаагна, во дворе по адресу Выру, 11.

Дополнительную информацию о мероприятиях Дней Ласнамяэ можно получить на сайте управы или найти на странице в Фейсбуке.

Мероприятия Дней Ласнамяэ для всех бесплатные.