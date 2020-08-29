Дни Ласнамяэ сегодня: создание ”зеленого” моста и суперграфики, экскурсия в бывшее здание штаба, концерт PX Band&Lavanda

C 10 до 16 вместе с жителями превратим мост ”Линдакиви” в первый ”зеленый” мост района. Каждый может принять участие в высадке нескольких сот хризантем, саженцев вереска и дикого винограда в цветочные клумбы, а также приложить руку к создании уличной мебели для нового городского пространства.

С 12 до 17 каждый желающий может принять участие в создании объекта уличного искусства. Трансформаторная подстанция во дворе дома кружков по интересам ”Линдакиви” по адресу Калевипоя, 8 станет многометровым полотном, на котором вместе с профессиональными художниками создадут яркую суперграфику.

В 14.00 встречаемся по адресу ул. Валге, 6а/1, чтобы в ходе экскурсии посетить сохранившееся с XVIII в. здание бывшего штаба военно-морского городка "Новый город" (нем. Neustadt). Экскурсия пройдет на русском и эстонском языках.

Внимание! Отменилась сегодняшняя экскурсия с эстонским гидом в 12.00 по Кивила и Прийсле. Информацию о новой дате проведения сообщим позже. Экскурсии на русском языке пройдут по расписанию. Приносим свои извинения!

В 17.00 на площадке около центра культуры ”Линдакиви” отметим открытие ”зеленого” моста концертом группы PX Band&Lavanda. Бесплатный концерт пройдет под открытым небом. Несмотря на теплое время года советуем одеваться потеплее и, возможно, прихватить с собой кофту или зонт.