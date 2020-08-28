Дни Ласнамяэ сегодня: создание суперграфики, экскурсии по микрорайонам Юлемисте и Сикупилли, концерт Meisterjaan и кино под открытым небом

Сегодня, с 17.00 до 20.00 каждый желающий может почувствовать себя художником и принять участие в создании объекта уличного искусства. Невзрачная постройка около дома кружков по интересам ”Линдакиви” по адресу Калевипоя, 8 станет 10-метровым полотном, на котором вместе с профессиональными художниками создадут яркую суперграфику. Работы продолжатся и завтра в 12.

В 18.00 вас приглашают на парковку перед зданием районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54), чтобы отправиться в путешествие по Маяка и Сикупилли. Экскурсия пройдет на русском языке, проведет её гид Эдуард Колхов. В ходе пешей прогулки мы познакомимся с разносторонней архитектурой этой части Ласнамяэ — от простых деревянных домов до функционализма и сталинской архитектуры, а также узнаем об истории создания трамвайного сообщения в нашем районе.

В 18.30 встреча участников экскурсии намечена перед зданием по адресу Суур-Сыямяэ,10а для посещения техногородка Ülemiste City. Экскурсия пройдет на эстонском языке. Участники экскурсии узнают об истории стратегически важных городских объектов, расположенных на этой территории, и о том, как из производственного центра Юлемисте превратилось в ”силиконовую долину” ИТ-сферы.

Внимание! Отменены следующие экскурсии с эстонским гидом: 28 августа в 18.30 по Маяка и Сикупилли, 29 августа в 12.00 по Кивила и Прийсле. Информацию о новой дате проведения сообщим позже. Экскурсии на русском языке пройдут по расписанию. Управа Ласнамяэ приносит свои извинения!

В 19.00 во дворе дома кружков по интересам ”Линдакиви” на Калевипоя, 10, слушателей ждёт необычное представление. Meisterjaan удивит миксом из звуков варгана, аналогового синтезатора и собственного голоса. Бесплатный концерт пройдет под открытым небом. Несмотря на теплое время года советуем одеваться потеплее и, возможно, прихватить с собой кофту или зонт.

В 20.30 НКО Ласнаидея приглашает на совместный просмотр фильма режиссера Станислава Говорухина ”Конец прекрасной эпохи”. Киновечер пройдет под открытом небом в парке Вормси, около дома по адресу Вормси, 18.