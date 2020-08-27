27.08.2020, 09:50

Дни Ласнамяэ сегодня: создание суперграфики, экскурсии по микрорайонам Лаагна и Паэвялья, концерт трио Романс и кино под открытым небом


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Ласнакино
Ласнакино

Сегодня, 27 августа, Дни Ласнамяэ приглашают принять участие в создании объекта уличного искусства на ул.Калевипоя, познакомиться с историей микрорайонов Лаагна и Паэвялья, насладиться концертом трио ”Романс” и посетить киносеанс под открытым небом.

Сегодня, с 17.00 до 20.00 каждый желающий может почувствовать себя художником и принять участие в создании объекта уличного искусства. Невзрачная постройка около дома кружков по интересам ”Линдакиви” по адресу Калевипоя, 8 станет 10-метровым полотном, на котором вместе с профессиональными художниками создадут яркую суперграфику. Работы продолжатся и завтра.

В 18.00 встречаемся на мосту Саарепийга около магазина Лаагна, чтобы отправиться в путешествие по Котка и Лаагна. Экскурсия пройдет на русском языке, проведет её гид Эдуард Колхов. В ходе пешей прогулки познакомимся с районной планировкой и архитектурными решениями 70-80-х годов; поговорим о строительстве Лаагна теэ и узнаем, почему мосты получили именно такие названия; вспомним, показы каких фильмов проходили в кинотеатре "Линдакиви" и где, провожая призывников на службу, было пролито озеро девичьих слёз.

В 18.30 встречаемся на перекрестке Старо-Нарвского шоссе и бульвара Паэвялья, чтобы отправиться в путешествие по микрорайонам Катлери и Паэвялья. Экскурсия пройдет на эстонском языке, проведет её гид Роберт Треуфелдт. В ходе пешей прогулки участники посетят место падения метеорита в Тондираба, познакомятся с историей мызы Катлери и узнают об участи лётного поля Паэвялья, коснутся истории ласнамяэского храма, а также услышат об исторических зданиях на улице Мяэ.

В 19.00 в уютном дворике между домами 9, 10,16 и 24 по улице Махтра под открытым небом прозвучат лирические песни и русские романсы в исполнении трио "Романс". Бесплатный концерт пройдет под открытым небом. Несмотря на теплое время года советуем одеваться потеплее и, возможно, прихватить с собой кофту или зонт.

В 20.30 НКО Ласнаидея приглашает на совместный просмотр фильма Райна Ранну "Единорог". Киновечер пройдет под открытом небом в Ülemiste City, возле мурала по адресу Сепапая, 12.

Мероприятия Дней Ласнамяэ для всех бесплатные.

Кино под открытым небом

Фестиваль фильмов на открытом воздудухе ЛаснаКино откроет сегодня в 20-30 кинолента ”Единорог” — сатирическая комедия о мире стартапов. Беслплатный показ киноленты пройдет в очень подходящем для этого месте Ласнамяэ — городке Юлемисте, который известен как крупнейший и самый быстроразвивающийся бизнес-городок в Прибалтике.

Комедия красочно описывает умопомрачительный путь одной фирмы из Эстонии, страны, в которой стартапы — это своего рода национальный спорт и где у каждого есть свой проект, и показывает как светлые, так и темные стороны деятельности IT-компаний в погоне за доходом в миллиарды долларов.

История основана на невероятных и юмористических случаях и реальном опыте более 30 стартап-предприятий Эстонии за период в 15 лет. Автором сценария стал успешный представитель IT-бизнеса Эстонии Райн Ранну, который уже пробовал себя в кинематографе и в 2016 году снял киноленту ”Американское лето”. ”Единорог” — его вторая полнометражная картина.

Владельцев фирмы сыграли эстонские актеры Лийза Пульк и Хенрик Кальмет. Важные роли второго плана исполнили работающий в Голливуде актер эстонского происхождения Йохан Урб (”C.S.I.: Место преступления Майами”, ”Иствик”, ”Образцовый самец”) и Рохелио Дуглас мл., который играл, например, в трижды оскароносной ”Одержимости”.

”ЛаснаКино пройдет в этом году уже в шестой раз. Впервые решили показать фильм в районе Юлемисте. Юлемисте — тоже часть Ласнамяэ, хоть и со своими особенностями. Показ пройдет возле мурала ”Ты не одинок”, на Сепапая 12. Нам кажется, что место и фильм очень сочетаются — бизнес-городок и комедия про стартапы. На дискуссию перед фильмом мы пригласили Ольгу Курдовскую, руководителя программы стартап-инкубатора в Нарве. Приходите и узнайте новое о загадочном мире стартапов,” рассказывает Полина Ляшева, организатор ЛаснаКино из НКО Ласнаидея.

Фестивалем ”ЛаснаКино” руководит команда инициативных местных жителей НКО Ласнаидея. Цель деятельности организации — проведение в родном районе культурных событий и представления Ласнамяэ как необыкновенного места для вдохновения и творчества. Вечера бесплатных кинопоказов направлены как на местных жителей, так и на гостей района. В течение этих дней событие даст возможность насладиться кинолентами на открытом воздухе и создаст площадку для обсуждения.

Хотя на местах для кино будут сидячие места, организаторы просят при возможности взять свой стул, табурет или нечто подобное. Для большего удобства рекомендуется прихватить также плед и одеться по погоде. В случае дождливой погоды стоит брать плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран.

ЛаснаКино — бесплатное мероприятие, но организаторы просят пройти маленький сheck-in и заполнить маленькую анкету. Тогда будет легче учитывать количество зрителей и их ожидания.

Познакомиться подробней с программой ЛаснаКино и следить за новостями можно в Facebook.

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