Дни Ласнамяэ сегодня: создание суперграфики, экскурсии по микрорайонам Лаагна и Паэвялья, концерт трио Романс и кино под открытым небом

Сегодня, с 17.00 до 20.00 каждый желающий может почувствовать себя художником и принять участие в создании объекта уличного искусства. Невзрачная постройка около дома кружков по интересам ”Линдакиви” по адресу Калевипоя, 8 станет 10-метровым полотном, на котором вместе с профессиональными художниками создадут яркую суперграфику. Работы продолжатся и завтра.

В 18.00 встречаемся на мосту Саарепийга около магазина Лаагна, чтобы отправиться в путешествие по Котка и Лаагна. Экскурсия пройдет на русском языке, проведет её гид Эдуард Колхов. В ходе пешей прогулки познакомимся с районной планировкой и архитектурными решениями 70-80-х годов; поговорим о строительстве Лаагна теэ и узнаем, почему мосты получили именно такие названия; вспомним, показы каких фильмов проходили в кинотеатре "Линдакиви" и где, провожая призывников на службу, было пролито озеро девичьих слёз.

В 18.30 встречаемся на перекрестке Старо-Нарвского шоссе и бульвара Паэвялья, чтобы отправиться в путешествие по микрорайонам Катлери и Паэвялья. Экскурсия пройдет на эстонском языке, проведет её гид Роберт Треуфелдт. В ходе пешей прогулки участники посетят место падения метеорита в Тондираба, познакомятся с историей мызы Катлери и узнают об участи лётного поля Паэвялья, коснутся истории ласнамяэского храма, а также услышат об исторических зданиях на улице Мяэ.

В 19.00 в уютном дворике между домами 9, 10,16 и 24 по улице Махтра под открытым небом прозвучат лирические песни и русские романсы в исполнении трио "Романс". Бесплатный концерт пройдет под открытым небом. Несмотря на теплое время года советуем одеваться потеплее и, возможно, прихватить с собой кофту или зонт.

В 20.30 НКО Ласнаидея приглашает на совместный просмотр фильма Райна Ранну "Единорог". Киновечер пройдет под открытом небом в Ülemiste City, возле мурала по адресу Сепапая, 12.

Мероприятия Дней Ласнамяэ для всех бесплатные.

Кино под открытым небом

Фестиваль фильмов на открытом воздудухе ЛаснаКино откроет сегодня в 20-30 кинолента ”Единорог” — сатирическая комедия о мире стартапов. Беслплатный показ киноленты пройдет в очень подходящем для этого месте Ласнамяэ — городке Юлемисте, который известен как крупнейший и самый быстроразвивающийся бизнес-городок в Прибалтике.