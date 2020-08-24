Дни Ласнамяэ сегодня: экскурсии на карьер Вяо и по Паэвялья, выставка ”Зеленый балкон”, концерт Эдуарда Томана и Игоря Ермакова

”Историческое наследие Ласнамяэ связано не только с периодом начала 70-х годов. Жизнь в этой части города кипела и до строительства первых панельных домов и Лаагна теэ. Во время предстоящих мероприятий можно будет как познакомиться с историей разных уголков района, так и весело провести время с семьей и друзьями. Будем рады видеть жителей и гостей района на наших мероприятиях”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Серию экскурсий в рамках Дней Ласнамяэ откроет посещение одного из самых известных предприятий района. Сегодня, 24 августа в 12.00 всех желающих автобус отвезет на старейшее действующее предприятие Ласнамяэ — завод нерудных материалов в карьере Вяо и познакомит с добычей известняка. Сбор участников состоится на остановке Мустакиви по направлению из центра города.

В 16.00 в стеклянном павильоне садового центре Hortes состоится открытие выставки конкурса ”Зеленый балкон”. Также пройдет награждение победителей конкурса. Выставка с фотографиями лучших оформлений лоджий и балконов Ласнамяэ пройдет с 24 августа по 6 сентября.

В 18.00 на верхней парковке Певческого поля ждут всех желающих принять участие в экскурсии по Паэвялья и Катлери. В ходе пешей прогулки участники посетят место падения метеорита в Тондираба, познакомятся с историей мызы Катлери и узнают об участи лётного поля Паэвялья, коснутся истории ласнамяэского храма, а также услышат об исторических зданиях на улице Мяэ. Экскурсия пройдет на русском языке, проведет её гид Станислав Ломунов.

В 19.00 под открытым небом в парке Кивила, на площадке у дома Кивила, 46, под аккомпанемент аккордеона Игоря Ермакова перед публикой выступит Эдуард Томан. Зажигательный дуэт исполнит песни о синем море, дальних плаваньях и морской романтике. Несмотря на теплое время года советуем одеваться потеплее и, возможно, прихватить с собой кофту или зонт.

Дополнительную информацию о мероприятиях Дней Ласнамяэ можно получить на сайте управы или найти на странице в Фейсбуке.

Мероприятия Дней Ласнамяэ для всех бесплатные.