Дни Ласнамяэ будут длиться больше недели и удивят поющими фонтанами, мюралом и зеленым мостом

"Мы решили переосмыслить Дни Ласнамяэ. Нашей целью было создать не только развлекательную, но и познавательную программу, которая расскажет об истории Ласнамяэ, покажет интересные уголки нашего района, оставит что-то после себя. Я надеюсь, что на последней неделе августа как жители Ласнамяэ, так и всего Таллинна найдут что-то для себя в этой программе", — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Программу Дней Ласнамяэ откроет шоу поющих фонтанов на озере парка Паэ. Шоу пройдет в субботу с 19.00 до 24.00 и в воскресенье с 19.00 до 23.00.

Каждый вечер рабочей недели в одном из парков Ласнамяэ будут проходить небольшие концерты самых разных исполнителей. Выступят Inga и Around the Sun, Trio Romanсe, Игорь Ермаков и Эдуард Томан, Meisterjaan, Brassical.

В разных частях Ласнамяэ состоятся экскурсии и пешие прогулки, которые помогут узнать историю ласнамяэских микрорайонов. Около десятка автобусных остановок превратятся в исторические стенды. Полное расписание экскурсий на русском и эстонском языках, а также информацию о регистрации можно посмотреть здесь.

В субботу, 29 августа мост Линдакиви станет первым зеленым мостом в Ласнамяэ. Местные жители смогут вместе с городскими садовниками озеленить его и превратить в привлекательное городское пространство. Зеленый мост откроют субботним концертом группы PX band и Lavanda в 17.00 на площадке около центра ”Линдакиви”. О том, как принять участие в создании зеленого моста, будет объявлено в начале следующей недели.

24 августа в 16.00 в центре садоводства Hortes откроется выставка конкурса "Зеленый балкон" — будут объявлены победители и выставлены фотографии лучших вариантов балконных садов.

В течение всей недели художники Андрей Кедрин и Сергей Драгунов совместно с молодежным центром Ласнамяэ буду создавать 10-метровую суперграфику по адресу Калевипоя, 8, около дома кружков по интересам ”Линдакиви”. 27 и 28 августа с 17.00 до 20.00 каждый желающий сможет приложить руку к созданию этого объекта уличного искусства.

В рамках дней Ласнамяэ НКО Ласнаидея проводит традиционные кинопоказы: 27 августа в Ülemiste City (Сепапая, 12) покажут трагикомедию "Единорог", 28 августа в 20.30 в парке Вормси (Вормси, 18) пройдет показ драмы ”Конец прекрасной эпохи”; завершит программу документальный фильм "14 падежей" просмотр которого пройдет 30 августа в 20.30 в огороде Лаагна (Выру, 11).