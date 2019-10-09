Для всей семьи: в субботу в Ласнамяэ состоится бесплатный День робототехники!

День робототехники – мероприятие для всей семьи, предусмотрено большое количество активных развлечений и разных игр. Программа мероприятия предлагает занятия для всех заинтересованных, вне зависимости от возраста и несомненно поможет детям больше узнать о робототехнике.

В программе разные робототехнические кружки, детей и их родителей будет ждать зона совместного творчества и разные интерактивные игры. Например, совместно со школой RoboMiku можно будет построить своего Лего-робота и принять участие в футбольном турнире роботов! Так же можно будет сделать фото с большим трансформером, испытать себя в соревнованиях Бейблейд, посмотреть на выступления танцоров брейк-данс и еще многое другое.

В мероприятии примет участие центр инновации Innokas, который предлагает всей семье дать волю фантазии и построить движущиеся машины и целые города. Завод открытий Proto еще официально не открылся, но на Дне робототехники представит древние изобретения, воплощенные в жизнь с помощью техники XXI века.

Еще посетителей ждет захватывающий лабиринт в виртуальной реальности, интересные рассказы о роботах, радиоуправляемые машины и поезда. На память можно будет смастерить костюм робота из картона.

День робототехники пройдет в субботу, 12 октября, с 12.00 до 19.00. Мероприятие бесплатное.