Для усмирения агрессивного выпивохи на променаде Паэ охранник применил перцовый газ

Об этом, как пишет RusERR, он рассказал в интервью "МК-Эстонии", отметив, что на Паэском променаде стало спокойнее, количество любителей спиртного уменьшилось, а люди теперь чувствуют себя безопаснее.
"Но я вынужден констатировать, что пройдут еще годы, прежде чем мы сможем гордиться тем, что там происходит", — сказал Свет.
Несмотря на то, что выпивох на променаде стало меньше, конфликтные ситуации еще не исчезли.
"Была даже одна стычка — нетрезвый господин в агрессивной манере пытался доказать сотруднику охранной фирмы, что у него есть право распивать алкоголь на променаде, для усмирения пришлось использовать газовый баллончик", — рассказал Владимир Свет.
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