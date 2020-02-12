День друзей в Ласнамяэ отметят просмотром романтической драмы

Старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн отметил, что киноклубы других частей города весьма успешны: ”Поскольку жители Ласнамяэ все больше и больше проявляли интерес к киноклубу в нашей части города, было решено дать этому социальному проекту новую жизнь. Таким образом с начала года у пожилых людей района появилась еще одна возможность вместе провести время и насладиться просмотром эстонских и зарубежных фильмов”.

Вяэн отметил, что ”Киноклуб Ласнамяэ” ждет на своих сеансах как постоянных, так и новых киноманов.

В начале года зрителям был показан документальный фильм Би-би-си о природе ”Земля: один потрясающий день”, собравший полный зал.

В эту пятницу в 13.00 управа Ласнамяэ приглашает сениоров в культурный центр ”Линдакиви” на бесплатный киносеанс. В рамках проекта ”Киноклуб Ласнамяэ” в большом зале культурного центра покажут мелодраму британского режиссера Майка Ньюэлла ”Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков”. Фильм основан на одноимённом романе 2008 года Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроуз. Фильм на английском языке с русской озвучкой.

Следующий бесплатный киносеанс ”Киноклуба Ласнамяэ” запланирован на середину марта.