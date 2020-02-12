День друзей в Ласнамяэ отметят просмотром романтической драмы
Управа района Ласнамяэ приглашает сениоров района в День друзей посетить ”Линдакиви”, где в пятницу, 14 февраля покажут мелодраму ”Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков”.
Управа района Ласнамяэ приглашает сениоров района в День друзей посетить ”Линдакиви”, где в пятницу, 14 февраля покажут мелодраму ”Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков”.
Старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн отметил, что киноклубы других частей города весьма успешны: ”Поскольку жители Ласнамяэ все больше и больше проявляли интерес к киноклубу в нашей части города, было решено дать этому социальному проекту новую жизнь. Таким образом с начала года у пожилых людей района появилась еще одна возможность вместе провести время и насладиться просмотром эстонских и зарубежных фильмов”.
Вяэн отметил, что ”Киноклуб Ласнамяэ” ждет на своих сеансах как постоянных, так и новых киноманов.
В начале года зрителям был показан документальный фильм Би-би-си о природе ”Земля: один потрясающий день”, собравший полный зал.
В эту пятницу в 13.00 управа Ласнамяэ приглашает сениоров в культурный центр ”Линдакиви” на бесплатный киносеанс. В рамках проекта ”Киноклуб Ласнамяэ” в большом зале культурного центра покажут мелодраму британского режиссера Майка Ньюэлла ”Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков”. Фильм основан на одноимённом романе 2008 года Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроуз. Фильм на английском языке с русской озвучкой.
Следующий бесплатный киносеанс ”Киноклуба Ласнамяэ” запланирован на середину марта.
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