Читайте, какие мероприятия пройдут на этой неделе в "Линдакиви"!

В четверг, 17 октября в 19.00 спектакль ”Владимир” по творчеству Владимира Маяковского

Билет для взрослых 12€, для учащихся 8€

В пятницу, 18 октября в 19.00 балет-сказка ”Золотой петушок”

Билет для взрослых 8€, для детей 5€

В субботу, 19 октября в 18.00 в танцевальном зале дискотека под музыку 70-80-х

Бесплатно

В воскресенье, 20 октября в 13.00 в концертном зале пройдет фестиваль „Северная Звезда”

Организовано ассоциации украинских организаций в Эстонии

Бесплатно

В воскресенье, 20 октября в 17.00 спектакль ”Владимир” по творчеству Владимира Маяковского

Билет для взрослых 12€, для учащихся 8€