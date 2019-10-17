Читайте, какие мероприятия пройдут на этой неделе в "Линдакиви"!
Предлагаем вашему вниманию список бесплатных и платных мероприятий, который пройдут в ласнамяэском культурном центре "Линдакиви" на этой неделе.
Предлагаем вашему вниманию список бесплатных и платных мероприятий, который пройдут в ласнамяэском культурном центре "Линдакиви" на этой неделе.
В четверг, 17 октября в 19.00 спектакль ”Владимир” по творчеству Владимира Маяковского
Билет для взрослых 12€, для учащихся 8€
В пятницу, 18 октября в 19.00 балет-сказка ”Золотой петушок”
Билет для взрослых 8€, для детей 5€
В субботу, 19 октября в 18.00 в танцевальном зале дискотека под музыку 70-80-х
Бесплатно
В воскресенье, 20 октября в 13.00 в концертном зале пройдет фестиваль „Северная Звезда”
Организовано ассоциации украинских организаций в Эстонии
Бесплатно
В воскресенье, 20 октября в 17.00 спектакль ”Владимир” по творчеству Владимира Маяковского
Билет для взрослых 12€, для учащихся 8€
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