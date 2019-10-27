Читайте, какие концерты пройдут в "Линдакиви" на следующей неделе

В субботу, 2 ноября в 17.00 в культурном центре пройдет концерт ко Дню всех душ, на котором выступят коллективы культурного центра. Билет 5€

В воскресенье, 3 ноября в 12.00 в большом зале культурного центра пройдет представление театра ”Буфф” под названием ”Ангелы старого города”. Билет 7€

В воскресенье, 3 ноября в 17.00 в культурном центре пройдет концерт ”Вы моя мелодия”, на котором выступят Сергей Маасин и Вероника Кнауб.

Билет 8-10€