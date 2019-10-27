27.10.2019, 20:30
Читайте, какие концерты пройдут в "Линдакиви" на следующей неделе
Предлагаем вашему вниманию программу ласнамяэского культурного центра ”Линдакиви” с 28 октября по 3 ноября.
Предлагаем вашему вниманию программу ласнамяэского культурного центра ”Линдакиви” с 28 октября по 3 ноября.
В субботу, 2 ноября в 17.00 в культурном центре пройдет концерт ко Дню всех душ, на котором выступят коллективы культурного центра. Билет 5€
В воскресенье, 3 ноября в 12.00 в большом зале культурного центра пройдет представление театра ”Буфф” под названием ”Ангелы старого города”. Билет 7€
В воскресенье, 3 ноября в 17.00 в культурном центре пройдет концерт ”Вы моя мелодия”, на котором выступят Сергей Маасин и Вероника Кнауб.
Билет 8-10€
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