Четырехполосное шоссе свяжет Ласнамяэ и Кейла в 2026 году

"Покупка земель завершается, надо оформить кое-какие документы и проект, по сути, будет готов, и мы сможем объявить строительный конкурс. Это займет три-четыре месяца, после чего можно уже строить", — сообщил "Актуальной камере" глава Пыхьяского отдела ремонта дорог Департамента шоссейных дорог Янар Тюкк.

Пересекающий шоссе Таллинн-Пярну отрезок дороги должен быть готов в 2022 году, стоимость строительства составит около 27 млн евро: расширение этого участка необходимо из-за очень высокой интенсивности движения — ежесуточно здесь проезжают около 10 000 транспортных средств, включая большое количество тяжелых грузовиков, кроме того, на дороге есть несколько опасных перекрестков.

"Если говорить о крупных изменениях, то водители обязательно заметят, что дорога станет шире, будут убраны все светофоры. Мы построим двухуровневые развязки, противошумные барьеры, пешеходно-велосипедные дорожки и совершенно новый виадук Валингу", — пояснил Тюкк планы департамента.

"Работы на Вяоской развязке начнутся сразу, [отрезок] Канама-Валингу должен быть закончен к концу 2022 года. Тогда останется сделать один пятикилометровый участок до Кейла, предположительно, в 2024-2026 годах. Тогда, я думаю, в 2026 году можно будет доехать от Вяо до Кейла по четырехполосной дороге", — сказал представитель департамента.

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