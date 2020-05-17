Бородич просит власти Таллинна отремонтировать стоянку автобусов на улице Кярбери

Об этом говорится в письме, которое Бородич отправил в Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

"Просим вас организовать и провести работы по ремонту дорожного покрытия на упомянутой стоянке, принадлежащей городу Таллинну", — написал Денис Бородич.