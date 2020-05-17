17.05.2020, 16:38
Бородич просит власти Таллинна отремонтировать стоянку автобусов на улице Кярбери
Председатель муниципальной фирмы Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич обратил внимание столичных властей на разбитый асфальт на стоянке городских автобусов на улице Кярбери, пишет rus.err.ee.
Одно условие: от COVID-19 можно вылечиться без лекарств
Как наточить терку за минуту
Мясников предрек "серьезную эпидемию" с высокой смертностью
В СНГ заинтересовались опытом борьбы с фейками в Кыргызстане