17.05.2020, 16:38

Бородич просит власти Таллинна отремонтировать стоянку автобусов на улице Кярбери

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Бородич просит власти Таллинна отремонтировать стоянку автобусов на улице Кярбери
Foto: TLT

Председатель муниципальной фирмы Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич обратил внимание столичных властей на разбитый асфальт на стоянке городских автобусов на улице Кярбери, пишет rus.err.ee.

Об этом говорится в письме, которое Бородич отправил в Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

"Просим вас организовать и провести работы по ремонту дорожного покрытия на упомянутой стоянке, принадлежащей городу Таллинну", — написал Денис Бородич.

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