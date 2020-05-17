17.05.2020, 16:38
Бородич просит власти Таллинна отремонтировать стоянку автобусов на улице Кярбери(2)
Председатель муниципальной фирмы Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич обратил внимание столичных властей на разбитый асфальт на стоянке городских автобусов на улице Кярбери, пишет rus.err.ee.
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