Большой хоккей снова в Таллинне: финский "Йокерит" проведет два матча в Ласнамяэ(7)
Ледовый холл Тондираба снова примет хоккей высшего уровня. Матчи "Йокерита" против "Северстали" пройдут 10 и 11 января 2020-го.
Ледовый холл Тондираба снова примет хоккей высшего уровня. Матчи "Йокерита" против "Северстали" пройдут 10 и 11 января 2020-го.
В прошлом сезоне ”Йокерит” провел две встречи в Таллинне — против московского ”Спартака” и череповецкой "Северстали”. Тогда матчи финской команды посетили около 10000 человек. Не меньшую посещаемость ожидают и сейчас, так как интерес к играм КХЛ традиционно высок.
В этом сезоне Таллинн станет в КХЛ единственным "иностранным" городом — лишь в столице Эстонии пройдут выездные матчи главной хоккейной лиги Старого света.
"Возвращение "Йокерита" в Таллинн, безусловно, является признанием гостеприимства нашего города. Эстонская аудитория хочет больше хоккея, о чем свидетельствуют предыдущие матчи КХЛ и чемпионат мира в нашей столице. Это всегда прекрасно, когда к нам приезжают мировые топ-игроки, такие как Марко Анттила, нападающий "Йокерита", чьи блестящие выступления на чемпионате мира по хоккею принесли золотую медаль для северных соседей”, — сказал Урмо Соонвальд, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht, на представлении матчей "Йокерита".
По словам Миики Хаапала, руководителя проектов международного сотрудничества в команде "Йокерит", первые Таллиннские хоккейные выходные в октябре 2018 года были отличным событием для поклонников хоккея в Эстонии. Атмосфера была прекрасной, и эстонским, и финским хоккейным болельщикам понравился хоккей мирового класса.
В результате, "Йокерит" очень рад вернуться в таллиннский ледовый холл Тондираба. Игры с ”Северсталью” гарантируют возвращение феноменальной атмосферы. Финский клуб ждет, чтобы все эстонцы снова получат удовольствие от хоккея КХЛ в Таллинне!
Игры в Тондираба пройдут 10 и 11 января, билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.
Игры организованы компанией Delfi. Партнерами КХЛ в Таллинне являются мэрия Таллинна, EAS, Таллиннский порт, Saku and Foxtrot Uniform Capital.
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