Большой хоккей снова в Таллинне: финский "Йокерит" проведет два матча в Ласнамяэ

В прошлом сезоне ”Йокерит” провел две встречи в Таллинне — против московского ”Спартака” и череповецкой "Северстали”. Тогда матчи финской команды посетили около 10000 человек. Не меньшую посещаемость ожидают и сейчас, так как интерес к играм КХЛ традиционно высок.

В этом сезоне Таллинн станет в КХЛ единственным "иностранным" городом — лишь в столице Эстонии пройдут выездные матчи главной хоккейной лиги Старого света.

"Возвращение "Йокерита" в Таллинн, безусловно, является признанием гостеприимства нашего города. Эстонская аудитория хочет больше хоккея, о чем свидетельствуют предыдущие матчи КХЛ и чемпионат мира в нашей столице. Это всегда прекрасно, когда к нам приезжают мировые топ-игроки, такие как Марко Анттила, нападающий "Йокерита", чьи блестящие выступления на чемпионате мира по хоккею принесли золотую медаль для северных соседей”, — сказал Урмо Соонвальд, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht, на представлении матчей "Йокерита".

По словам Миики Хаапала, руководителя проектов международного сотрудничества в команде "Йокерит", первые Таллиннские хоккейные выходные в октябре 2018 года были отличным событием для поклонников хоккея в Эстонии. Атмосфера была прекрасной, и эстонским, и финским хоккейным болельщикам понравился хоккей мирового класса.

В результате, "Йокерит" очень рад вернуться в таллиннский ледовый холл Тондираба. Игры с ”Северсталью” гарантируют возвращение феноменальной атмосферы. Финский клуб ждет, чтобы все эстонцы снова получат удовольствие от хоккея КХЛ в Таллинне!