Больной COVID-19 выявлен в Линнамяэском русском лицее

В таллиннском Линнамяэском русском лицее в пятницу выявлен больной COVID-19, который сейчас находится на самоизоляции.
Как сообщает Линнамяэский русский лицей, 2 октября в основной школе лицея выявлен больной коронавирусом, в связи с чем учебное заведение получило рекомендации от Департамента здоровья, в соответствии с которыми внесены изменения в план работы основной школы.
Контакт с заболевшим имели ученики нескольких классов, в связи с чем они будут находятся с 3 октября на самоизоляции и дистанционном обучении. Их предполагаемая дата возвращения в школу — 14 октября.
Для предотвращения распространения вируса COVID-19 в здании основной школы будет проведена полная дезинфекция.
5 октября для всех учащихся с 1 по 9 классы организуется дистанционное обучение.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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