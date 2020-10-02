Больной COVID-19 выявлен в Линнамяэском русском лицее

Как сообщает Линнамяэский русский лицей, 2 октября в основной школе лицея выявлен больной коронавирусом, в связи с чем учебное заведение получило рекомендации от Департамента здоровья, в соответствии с которыми внесены изменения в план работы основной школы.

Контакт с заболевшим имели ученики нескольких классов, в связи с чем они будут находятся с 3 октября на самоизоляции и дистанционном обучении. Их предполагаемая дата возвращения в школу — 14 октября.

Для предотвращения распространения вируса COVID-19 в здании основной школы будет проведена полная дезинфекция.

5 октября для всех учащихся с 1 по 9 классы организуется дистанционное обучение.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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