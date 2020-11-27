Более 1500 жителей Ласнамяэ получат продовольственную помощь ЕС

”Распределение продовольственной помощи проходит в пунктах выдачи Продуктового банка Эстонии в сотрудничестве с районной управой. Обязанность сотрудников управы доставить продовольственный пакет тем нуждающимся, которые находятся на домашнем уходе или входят в группу риска и не могут прийти за ним самостоятельно. Мы связались со всеми, кому предусмотрена данная помощь, и сообщили, как получить пакет с продуктами весом более 15 кг”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Пакет продовольственной помощи содержит крупы, сухие продукты, мясные и рыбные консервы, масла, сахар, кофе, чай и другие продукты. В этот раз пакет продовольственной помощи весит 15,5 кг, состоит из 19 ингредиентов и 33 продуктов. Критерии получения продовольственной помощи одинаковы для всех по всей Эстонии.

В этот раз помощь получат семьи Ласнамяэ, которые в августе-сентябре получали пособие малоимущим или в этот же период получили одноразовые пособия из городского бюджета. Также продовольственную помощь получат постояльцы приютов для бездомных.

Оказание помощи со стороны фонда ЕС координируется Министерством социальных дел.