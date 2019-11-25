Более 10 000 школьников Ласнамяэ получат светоотражатель
Во вторник, 26 ноября в Ласнамяэ пройдет очередная кампания безопасности, в рамках которой ученикам школ района раздадут более 10 000 светоотражателей.
Во вторник, 26 ноября в Ласнамяэ пройдет очередная кампания безопасности, в рамках которой ученикам школ района раздадут более 10 000 светоотражателей.
Ранним утром вторника, в 7:30, у входов во все школы Ласнамяэ представители управы района, ребята молодёжного совета, а также сотрудники полиции и муниципальной полиции раздадут ученикам светоотражатели. В рамках акции учащимся также напомнят, как следует правильно носить этот жизненно важный атрибут.
Оставшиеся отражатели развесят на деревьях в ласнамяэских парках Тондилоо, Паэ, Прийсле и Котка, чтобы каждый прохожий смог совершенно бесплатно взять его и прикрепить себе на верхнюю одежду. Управа Ласнамяэ приглашает всех жителей района присоединиться к кампании.
В ноябре прошлого года ребята молодёжного совета уже организовывали подобную кампанию безопасности на улицах района. В этом году акция пройдет во второй раз и будет приурочена ко Дню гражданина.
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