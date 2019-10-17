17.10.2019, 21:50

Без пересадок! Стало известно, когда и по какому маршруту начнет ходить автобус между Ласнамяэ и Пыхья-Таллинном

 (3)
rus.delfi.ee
EST 23
Без пересадок! Стало известно, когда и по какому маршруту начнет ходить автобус между Ласнамяэ и Пыхья-Таллинном
Foto: Facebook

Автобусную линию Прийсле - Пельгуранна планируется открыть вместе с новой магистралью Рейди теэ, сообщается на странице "Новости Пыхья-Таллинна" в Facebook.

Сейчас ведутся подготовительные работы, в том числе строительство автобусных остановок. Новые остановки строятся рядом со Штромкой, на бульваре Кольде и на ул. Коцебу, перед музеем Каламая.

Смотрите, по какому маршруту будет ходить новый автобус, на котором можно будет доехать из Пыхья-Таллинна до Ласнамяэ и обратно без пересадок!

Foto: Facebook
Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: