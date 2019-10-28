Бесплатная охраняемая зимняя парковка в Ласнамяэ: есть пара условий

Как передает "Радио 4", чтобы убрать "зимующие" автомобили с улиц, для жителей района организована бесплатная парковка, по адресу Linnamäe tee 87.

Пилотный проект рассчитан только на жителей района. Воспользоваться этим правом можно только один раз — если человеку, по каким-то причинам, понадобится его автомобиль посреди зимы, обратно на парковку его не примут.

Возможность оставить свой автомобиль на бесплатной парковке будет доступна уже с 1 ноября. Для этого необходимо отправить заявление по электронному адресу lasnamae@tallinnlv.ee со своими данными и данными автомобиля.