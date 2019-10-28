Бесплатная охраняемая зимняя парковка в Ласнамяэ: есть пара условий
Как мы уже сообщали, управа столичного района Ласнамяэ предлагает владельцам автомобилей, которые по каким-то причинам не собираются ими пользоваться в зимний период, поставить машины на зиму на бесплатную охраняемую стоянку.
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