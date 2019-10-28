Бесплатная охраняемая зимняя парковка в Ласнамяэ: есть пара условий

Как мы уже сообщали, управа столичного района Ласнамяэ предлагает владельцам автомобилей, которые по каким-то причинам не собираются ими пользоваться в зимний период, поставить машины на зиму на бесплатную охраняемую стоянку.
Как передает "Радио 4", чтобы убрать "зимующие" автомобили с улиц, для жителей района организована бесплатная парковка, по адресу Linnamäe tee 87.
Пилотный проект рассчитан только на жителей района. Воспользоваться этим правом можно только один раз — если человеку, по каким-то причинам, понадобится его автомобиль посреди зимы, обратно на парковку его не примут.
Возможность оставить свой автомобиль на бесплатной парковке будет доступна уже с 1 ноября. Для этого необходимо отправить заявление по электронному адресу lasnamae@tallinnlv.ee со своими данными и данными автомобиля.
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