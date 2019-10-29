29.10.2019, 08:15

Автобусы двух ласнамяэских линий продолжат движение по измененному маршруту


rus.delfi.ee
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Busside reavahetused Laagna teel
Busside reavahetused Laagna teelFoto: Eero Vabamägi

В связи с продолжением дорожно-строительных работ на улице П.Пинна автобусы линий 44 и 55 продолжат движение по измененному маршруту до конца рабочего дня на линиях 17 ноября.

Поскольку пл. П.Пинна закрыта для движения, автобусы идут по улицам Пунане и Ю.Смуула с разворотом на перекрестке улиц Смуула и Лийкури и выездом снова на улицу Пунане.

На объезде делаются остановки П.Пинна на улице Пунане, Ул. Смуула , Калевипоя и Лийкури - на улице Ю.Смуула.

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