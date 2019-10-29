29.10.2019, 08:15
Автобусы двух ласнамяэских линий продолжат движение по измененному маршруту
В связи с продолжением дорожно-строительных работ на улице П.Пинна автобусы линий 44 и 55 продолжат движение по измененному маршруту до конца рабочего дня на линиях 17 ноября.
Поскольку пл. П.Пинна закрыта для движения, автобусы идут по улицам Пунане и Ю.Смуула с разворотом на перекрестке улиц Смуула и Лийкури и выездом снова на улицу Пунане.
На объезде делаются остановки П.Пинна на улице Пунане, Ул. Смуула , Калевипоя и Лийкури - на улице Ю.Смуула.
Ложись и не рыпайся: что мигранты творят в Европе
Прощай, вставная челюсть. Ученые совершили прорыв
Жену принца Уильяма считают более утонченной и гармоничной.
Обнаружены тела депутата и 3 членов ее семьи, убитых в 2012 году