Автобусы двух ласнамяэских линий продолжат движение по измененному маршруту

Поскольку пл. П.Пинна закрыта для движения, автобусы идут по улицам Пунане и Ю.Смуула с разворотом на перекрестке улиц Смуула и Лийкури и выездом снова на улицу Пунане.

На объезде делаются остановки П.Пинна на улице Пунане, Ул. Смуула , Калевипоя и Лийкури - на улице Ю.Смуула.