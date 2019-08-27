Эксперт советует: на что следует обращать внимание, выбирая телефон для школьника

Первым делом следует вместе с ребенком подумать, зачем ему вообще нужен телефон. Использует он его только для звонков или устройство также должно обладать другими функциями? Например, подходить для того, чтобы ребенок мог смотреть домашние задания в системе e-kool или при необходимости, для мультимедийных проектов в рамках медиа-уроков.

Как правило, для младшеклассников важнее всего, чтобы объем памяти в телефоне был достаточным для игр, а вот родителям таких детей стоит обратить внимание на цену и прочность телефона. По словам Матиесена, особой прочностью отличаются телефоны бренда CAT, а устойчивостью к царапинам и небольшим ударам — использующие стекла Gorilla Glass телефоны Samsung.

”Для детского телефона также можно купить двусторонний чехол, который поможет защитить устройство. Разумно было бы приобрести и защитное стекло для экрана. Такое стекло практически незаметно, но в случае неудачного падения с большой вероятностью разобьется именно оно, а не сам экран”, — отметил Матиесен.