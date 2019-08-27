Эксперт советует: на что следует обращать внимание, выбирая телефон для школьника

”С возрастом все важнее для детей становятся возможности съемки и обработки фотографий, использование каналов общения в социальных сетях, а также прослушивание музыки — в таком случае можно выбрать телефон с большим экраном, хорошими динамиками и камерой”, — добавил Матиесен.
Смартфон для ребенка — личный центр развлечений, поэтому родителям стоит выяснить также, насколько емким является аккумулятор устройства. Любой родитель будет тревожиться, если за полдня использования телефон садится, и до вечера до ребенка невозможно дозвониться. Емкость аккумуляторов измеряется в миллиампер-часах и, как правило, в спецификации телефона она обозначается сокращением мАч (mAh).
”Сегодня емкость аккумуляторов многих телефонов составляет от 2800 до 3000 мАч, но то, как долго телефон держит заряд зависит от множества факторов — например, от операционной системы, используемых приложений, размера и яркости экрана, — пояснил Матиесен. — Если же выбрать телефон с емкостью аккумулятора более 3400 мАч, можно быть уверенным в том, что его хватит на несколько часов просмотра видеороликов, прослушивания музыки и разговоров. На всякий случай, в рюкзак школьнику можно положить и внешний аккумулятор, который поможет зарядить севший телефон”.
Относительно размера экрана, следует помнить, что телефон должен удобно помещаться ребенку в руку. Как правило, школьникам хорошо подходят телефоны с диагональю экрана до 5,5 дюймов — они достаточно большие, чтобы смотреть с их помощью видео или заходить в e-kool.
Разумеется, нужно обратить внимание и на то, какие дополнительные аксессуары могут понадобиться ребенку. По словам Матиесена, часто вместе с телефонами приобретают внешние аккумуляторы и беспроводные наушники. Для детей, которые планируют много фотографировать и снимать видеоролики, Матиесен рекомендует выбирать телефон, куда можно установить дополнительную карту памяти, поскольку мультимедийные файлы занимают очень много места.
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