27.08.2019, 10:40

Эксперт советует: на что следует обращать внимание, выбирая телефон для школьника


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Samsung Galaxy A9
Samsung Galaxy A9Foto: Madis Veltman

Все ближе 1 сентября – международный день знаний. Прилежные школьники уже давно присмотрели себе карандаши и пеналы. Сегодня мобильный телефон является одним из важнейших помощников школьника как в учебе, так в повседневной жизни. Поэтому исполнительный директор интернет-магазина 1A.ee Лаур Матиесен советует, на что именно стоит обращать внимание, выбирая мобильник для ребенка – чтобы он реально приносил пользу и прослужил в детских руках как можно дольше.

Первым делом следует вместе с ребенком подумать, зачем ему вообще нужен телефон. Использует он его только для звонков или устройство также должно обладать другими функциями? Например, подходить для того, чтобы ребенок мог смотреть домашние задания в системе e-kool или при необходимости, для мультимедийных проектов в рамках медиа-уроков.

Как правило, для младшеклассников важнее всего, чтобы объем памяти в телефоне был достаточным для игр, а вот родителям таких детей стоит обратить внимание на цену и прочность телефона. По словам Матиесена, особой прочностью отличаются телефоны бренда CAT, а устойчивостью к царапинам и небольшим ударам — использующие стекла Gorilla Glass телефоны Samsung.

”Для детского телефона также можно купить двусторонний чехол, который поможет защитить устройство. Разумно было бы приобрести и защитное стекло для экрана. Такое стекло практически незаметно, но в случае неудачного падения с большой вероятностью разобьется именно оно, а не сам экран”, — отметил Матиесен.

”С возрастом все важнее для детей становятся возможности съемки и обработки фотографий, использование каналов общения в социальных сетях, а также прослушивание музыки — в таком случае можно выбрать телефон с большим экраном, хорошими динамиками и камерой”, — добавил Матиесен.

Смартфон для ребенка — личный центр развлечений, поэтому родителям стоит выяснить также, насколько емким является аккумулятор устройства. Любой родитель будет тревожиться, если за полдня использования телефон садится, и до вечера до ребенка невозможно дозвониться. Емкость аккумуляторов измеряется в миллиампер-часах и, как правило, в спецификации телефона она обозначается сокращением мАч (mAh).

”Сегодня емкость аккумуляторов многих телефонов составляет от 2800 до 3000 мАч, но то, как долго телефон держит заряд зависит от множества факторов — например, от операционной системы, используемых приложений, размера и яркости экрана, — пояснил Матиесен. — Если же выбрать телефон с емкостью аккумулятора более 3400 мАч, можно быть уверенным в том, что его хватит на несколько часов просмотра видеороликов, прослушивания музыки и разговоров. На всякий случай, в рюкзак школьнику можно положить и внешний аккумулятор, который поможет зарядить севший телефон”.

Относительно размера экрана, следует помнить, что телефон должен удобно помещаться ребенку в руку. Как правило, школьникам хорошо подходят телефоны с диагональю экрана до 5,5 дюймов — они достаточно большие, чтобы смотреть с их помощью видео или заходить в e-kool.

Разумеется, нужно обратить внимание и на то, какие дополнительные аксессуары могут понадобиться ребенку. По словам Матиесена, часто вместе с телефонами приобретают внешние аккумуляторы и беспроводные наушники. Для детей, которые планируют много фотографировать и снимать видеоролики, Матиесен рекомендует выбирать телефон, куда можно установить дополнительную карту памяти, поскольку мультимедийные файлы занимают очень много места.

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