Звездные войны: Европа опасается остаться в космосе беззащитной

Замминистра обороны Италии Анджело Тофало перечислил на конференции в Брюсселе различные варианты атак на спутники: баллистические ракеты, радиоэлектронное подавление, "ослепление" сенсоров с помощью лазеров. "Мы должны рассматривать космос как реальное пространство военного противостояния… Но кто будет господствовать в этом пространстве?" — задавался вопросом Тофало.

Об опасности милитаризации космоса говорили и многие другие политики, например вице-председатели Еврокомиссии Жозеп Боррель и Маргрете Вестагер. Впрочем, каких-либо конкретных предложений от политиков и чиновников не звучало. Также они не называли конкретных стран, от которых могла бы исходить опасность в космосе.

Кроме намеренного вреда существует в космосе и другая угроза. Речь идет о космическом мусоре. По данным ЕКА, на земной орбите сейчас находятся около 4,5 тысяч спутников, из которых рабочими являются 1,5 тысячи. Остальные отработали свой ресурс. Кроме того, вокруг Земли летают более 70 тысяч объектов размером более одного сантиметра. Исходя из того, что в космос запускают все больше спутников, угроза столкновений будет только возрастать.

В этом вопросе позиции Европы куда лучше. ЕКА уже запланировало первую операцию по "уборке" в космосе. В 2025 году с орбиты должны убрать адаптер от европейской ракеты-носителя Vega с помощью спутника швейцарского стартапа Clearspace. Директор ЕКА Йоханн-Дитрих Ян Вёрнер (Johann-Dietrich ‘Jan' Wörner) признает, что убрать одну единицу мусора — звучит несолидно, но подчеркивает, что это первый в мире проект подобного рода. "Мы это начали. Мы должны следить за окружающей средой не только на Земле, но и в космосе", — говорит он. В ЕКА хотят, чтобы за первой операцией по "уборке" последовали и другие, но пока не планируют брать дело полностью в свои руки. По словам Вёрнера, цель — дать возможность возникнуть новой отрасли бизнеса по выведению мусора с орбиты.

На Луну вместе с Россией

Когда речь заходит о мирном использовании космоса, то — в отличие от военной сферы — у европейцев намного больше планов. Один из них — создать систему наблюдения за космосом и слежения за объектами на орбите (Space Surveillance and Tracking, SST). Она должна помочь избегать столкновений в космосе, в первую очередь, с мусором. В конечном итоге в ЕС хотели бы создания мировой базы данных объектов на орбите, но признают, что это трудно — и пока ставят цель стать независимыми в вопросе наблюдения за космосом от других игроков, в первую очередь, от США.