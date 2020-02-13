Зимний прогноз Еврокомиссии: экономический рост в ближайшее время будет умеренным

Если в 2018 году инфляция в Эстонии составляла 3,4%, то в 2019 году по большей части из-за снижения цен на электроэнергию она уменьшилась до 2,8%. Про прогнозу, в 2020 и 2021 гг инфляция составит чуть более 2%. Относительно большой рост зарплат приведет к росту цен на услуги. При этом влияние потребительских выплат на инфляцию сократится. Цены на электроэнергию останутся стабильными.
"Несмотря на напряженную атмосферу, экономика ЕС придерживается твердого курса. Появляется все больше рабочих мест, зарплаты продолжают расти. Однако несмотря на это, нам следует иметь в виду и возможные риски, например, изменчивый геополитический ландшафт и напряженность в сфере торговли. Поэтому странам-участницам необходимо вынести из нынешней ситуации максимальную пользу и претворить в жизнь структурные реформы по увеличению экономического роста и производства. Государства с большим правительственным долгом должны постараться исправить ситуацию, следуя консервативной бюджетной политике”, — отметил вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики Валдис Домбровскис.
Несмотря на сложную внешнюю среду, Европа сможет сохранить умеренный рост экономики путем комбинации из различных составляющих: создания новых мест, быстрого роста зарплат и поддерживающих политически мер. Свой вклад, как и прежде, внесут частное потребление и инвестиции, прежде всего в строительный сектор. В многих странах-участницах ожидается рост инвестиций в публичный сектор.
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