Зимний прогноз Еврокомиссии: экономический рост в ближайшее время будет умеренным

Из документа следует, что ВВП еврозоны в 2020 и 2021 гг покажет стабильный рост в 1,2%. В ЕС в целом экономический рост в этот период немного снизится до 1,4%. Это чуть меньше, чем в осеннем прогнозе прошлого года (1,5%).

В 2019 году ВВП в Эстонии увеличился до 3,8%. Этому способствовали как инвестиции со стороны предприятий и домохозяйств, так и сильный экспорт в первых трех кварталах года. Несмотря на то, что экономика Эстонии смогла в течение практически всего года оказывать противостояние ослабленной внешней среде, внешний спрос в последние месяцы все же уменьшился. При этом сектор обслуживания благодаря сильному внутреннему спросу и росту доходов по-прежнему силен.

Согласно прогнозу, в 2020 году рост ВВП в Эстонии уменьшится до 2,2%. Рост будет обеспечиваться в основном за счет внутреннего спроса. Благоприятная ситуация на рынке труда и в этом году положительно скажется на чувстве уверенности потребителей. В то же время промышленное производство и экспорт предположительно покажут спад. Рост инвестиций, пик которого пришелся на прошлый год, существенно замедлится. В 2021 году рост ВВП восстановится до 2,4%.