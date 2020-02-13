13.02.2020, 15:10

Зимний прогноз Еврокомиссии: экономический рост в ближайшее время будет умеренным


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Зимний прогноз Еврокомиссии: экономический рост в ближайшее время будет умеренным
Foto: Oliver Tsupsman

Согласно опубликованному сегодня зимнему экономическому прогнозу на 2020 год, умеренный рост экономики в Европе продолжится, сообщает представительство Европейской комиссии в Таллинне.

Из документа следует, что ВВП еврозоны в 2020 и 2021 гг покажет стабильный рост в 1,2%. В ЕС в целом экономический рост в этот период немного снизится до 1,4%. Это чуть меньше, чем в осеннем прогнозе прошлого года (1,5%).

В 2019 году ВВП в Эстонии увеличился до 3,8%. Этому способствовали как инвестиции со стороны предприятий и домохозяйств, так и сильный экспорт в первых трех кварталах года. Несмотря на то, что экономика Эстонии смогла в течение практически всего года оказывать противостояние ослабленной внешней среде, внешний спрос в последние месяцы все же уменьшился. При этом сектор обслуживания благодаря сильному внутреннему спросу и росту доходов по-прежнему силен.

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Согласно прогнозу, в 2020 году рост ВВП в Эстонии уменьшится до 2,2%. Рост будет обеспечиваться в основном за счет внутреннего спроса. Благоприятная ситуация на рынке труда и в этом году положительно скажется на чувстве уверенности потребителей. В то же время промышленное производство и экспорт предположительно покажут спад. Рост инвестиций, пик которого пришелся на прошлый год, существенно замедлится. В 2021 году рост ВВП восстановится до 2,4%.

Если в 2018 году инфляция в Эстонии составляла 3,4%, то в 2019 году по большей части из-за снижения цен на электроэнергию она уменьшилась до 2,8%. Про прогнозу, в 2020 и 2021 гг инфляция составит чуть более 2%. Относительно большой рост зарплат приведет к росту цен на услуги. При этом влияние потребительских выплат на инфляцию сократится. Цены на электроэнергию останутся стабильными.

"Несмотря на напряженную атмосферу, экономика ЕС придерживается твердого курса. Появляется все больше рабочих мест, зарплаты продолжают расти. Однако несмотря на это, нам следует иметь в виду и возможные риски, например, изменчивый геополитический ландшафт и напряженность в сфере торговли. Поэтому странам-участницам необходимо вынести из нынешней ситуации максимальную пользу и претворить в жизнь структурные реформы по увеличению экономического роста и производства. Государства с большим правительственным долгом должны постараться исправить ситуацию, следуя консервативной бюджетной политике”, — отметил вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Несмотря на сложную внешнюю среду, Европа сможет сохранить умеренный рост экономики путем комбинации из различных составляющих: создания новых мест, быстрого роста зарплат и поддерживающих политически мер. Свой вклад, как и прежде, внесут частное потребление и инвестиции, прежде всего в строительный сектор. В многих странах-участницах ожидается рост инвестиций в публичный сектор.

Что касается рисков, то завершение первой фазы заключения торгового договора между США и Китаем в определенной степени их снизило, но торговая политика США нестабильна и не позволяет бизнес-сектору восстановиться более существенно. По-прежнему нестабильна и ситуация с торговым партнерством с Великобританией. Свою лепту вносит также эпидемия коронавируса 2019-nCoV. Нельзя исключать и риски, связанные с изменением климата.

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