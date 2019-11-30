Юнкер уходит: итоги пяти лет на посту главы Еврокомиссии

Его своеобразный юмор и манера держаться порой вызывают удивление в Брюсселе. Юнкер мог перед заседанием Совета ЕС по-отечески потрепать за волосы кого-либо из министров или смачно поцеловать кого-то в лоб. А премьера Венгрии Виктора Орбана он, смеясь, встречал словами: "Привет, диктатор". Между Юнкером и Орбаном, который, по мнению Еврокомиссии, ставит под сомнение фундаментальные принципы и правовые основы ЕC, часто возникали противоречия.
Во время предвыборной кампании Орбана его однопартийцы даже развесили по всей Венгрии плакаты Юнкера с обидными словами в адрес ЕС. И это несмотря на то, что партия Орбана входит в Европейскую народную партию, кандидатом от которой на пост председателя Еврокомиссии и стал в свое время Жан-Клод Юнкер. В конце концов Юнкер заявил, что в случае с Орбаном он сдается.
Власть Орбана в Венгрии для Жан-Клода Юнкера — показатель кризиса, связанного с ростом националистических настроений и популярностью правых идей в Европе, который во время его работы во главе Еврокомиссии усугубился. От этого "оголтелого национализма" Европу необходимо защитить, призывает Юнкер.
Но поцелуи и объятия Юнкера — не для всех. "Найджела Фараджа я не целовал никогда", — подчеркнул он в дебатах о "Брекзите". В Европарламенте Фарадж являлся ярым сторонником выхода Великобритании из ЕС, и Юнкер часто подвергался его яростным нападкам. "Что вы до сих пор здесь делаете?" — язвительно спросил Юнкер Фараджа, когда тот после референдума по "Брекзиту" вновь появился в пленарном зале Парламента ЕС.
Но существует фото, на котором Фарадж и Юнкер якобы целуются. "На самом деле я лишь шепнул ему на ухо оскорбительное словечко", — пояснил Жан-Клод Юнкер. "Брекзит", который отложили до 31 января 2020 года, Юнкер считает своим личным огромным поражением. Он сожалеет, что не вмешался в агитационную кампанию перед референдумом в Великобритании, и убежден, что это было большой ошибкой. Тогдашний британский премьер Дэвид Кэмерон, заявивший о своей отставке после референдума, по мнению Юнкера, нуждался в совете и поддержке.
Юнкер — убежденный европеец
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Решена судьба историка-расчленителя
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей
Мать аспирантки отреагировала на заявление защиты Соколова