Юнкер уходит: итоги пяти лет на посту главы Еврокомиссии



На посту руководителя Еврокомиссии Юнкеру приходилось улаживать самые разные кризисы: спасать Грецию от банкротства и сохранять стабильность еврозоны. Бороться с последствиями мирового финансового кризиса — слабым экономическим ростом и высоким уровнем безработицы. Серьезнейшим испытанием для него стал и миграционный кризис. Остановить хлынувший в ЕС по балканскому маршруту и через Средиземное море поток мигрантов Юнкеру удалось вместе с рядом поддержавших его глав государств и правительств благодаря сделке по беженцам, заключенной с Турцией и Ливией. Но к концу деятельности Юнкера на посту главы Еврокомиссии миграционный кризис окончательно так и не устранен.

Страны ЕС по сей день не могут договориться о предложенной Еврокомиссией реформе системы предоставления убежища и распределении беженцев по Евросоюзу. Юнкер же не перестает настаивать на том, чтобы все они проявляли солидарность друг с другом и с теми государствами, из которых в Европу направляется основной поток беженцев.

"Речь идет не о милосердии, которое является давней чертой характера европейцев, а о развитии настоящего партнерство между Европой и Африкой, инвестировании в Африку, создании там рабочих мест. Это должно быть лейтмотивом. Мы не должны смотреть на Африку только через призму миграционного кризиса", — заявил Юнкер, подводя итоги своей деятельности в выступлении перед Европарламентом. Он подчеркнул, что Евросоюз должен позаботиться о том, чтобы у людей в Африке не возникало необходимости перебираться в Европу (на лодках по Средиземному морю. — Ред.), рискуя своими жизнями.

Поцелуй Юнкера. Политический ход или стиль?



И сторонники, и политические противники Жан-Клода Юнкера говорят о присущем ему шарме. А поцелуи и объятия главы Еврокомиссии, которыми были удостоены главы государств и правительств, — популярный повод для светских разговоров в Брюсселе. Но часто с политическим подтекстом. "Я целовал Путина и Эрдогана, — признается Юнкер в одном из интервью немецкому журналу Der Spiegel и лукаво подмигивает. — Это нисколько не навредило Европе".