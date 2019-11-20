Восемь стран ЕС близки к нарушению пакта о стабильности евро. У Эстонии все нормально — почти
Оценив проекты бюджета всех 19 стран еврозоны, Еврокомиссия пришла к выводу, что у восьми из них они не соответствуют критериям Пакта стабильности и роста.
Оценив проекты бюджета всех 19 стран еврозоны, Еврокомиссия пришла к выводу, что у восьми из них они не соответствуют критериям Пакта стабильности и роста.
Впервые начиная с 2002 года ни на одну страну еврозоны не заведут производство о чрезмерном дефиците бюджета. Отношения долга еврозоны к ВВП должно продолжить снижаться с 86% в 2019 году до 85% в 2020. И это все происходит в условиях ослабления европейской и глобальной экономики.
Еврокомиссия не исключает, что в 2020 году восемь стран нарушат правила Пакта стабильности и роста, которых должны придерживаться члены еврозоны. Речь идет о Бельгии, Испании, Франции, Италии, Португалии, Словении, Словакии и Финляндии сообщила ЕК.
По оценке Еврокомиссии, бюджеты остальных 11 стран еврозоны не нарушают нормы пакта стабильности, хотя в отношении Эстонии и Латвии такой вывод сделан с оговорками.
Бюджеты Эстонии и Латвии в общих чертах отвечают пакты стабильности и роста на 2020 год. В случае с Эстонией, программа бюджета на следующий год может немного отклониться от установленной программы корректировки выполнения целей бюджета.
Согласно прогнозу Еврокомиссии, структурный дефицит бюджета Эстонии понизится с 1,6% от ВВП в 2019 году до 0,9% от ВВП в 2020. И хотя улучшение структурной бюджетной позиции отвечает установленным требованиям, возникает риск с выполнением цели расходов, что в 2020 году произойдет отклонение от требований.
"Такие страны с чрезмерно высокой задолженностью, как Бельгия, Франция, Италия и Испания, должны использовать для снижения долгового бремени средства, накапливаемые благодаря низким процентным ставкам", — заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, отвечающий за финансовые вопросы. В свою очередь еврокомиссар по экономике Пьер Московиси призвал страны с хорошими финансовыми показателями к новым инвестициям.
В еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза. Валюта евро также находится в обращении в ряде стран за пределами ЕС. Пакт стабильности и роста предусматривает, в частности, что сумма госдолга не должна превышать 60% ВВП, а дефицит госбюджета оставался ниже уровня в 3% ВВП. На нарушившие эти требования страны могут быть наложены крупные штрафы.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые
Реакция Соловьёва на неожиданную смерть Исаева
СМИ назвали причину смерти Никиты Исаева
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток