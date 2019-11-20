Восемь стран ЕС близки к нарушению пакта о стабильности евро. У Эстонии все нормально — почти

По оценке Еврокомиссии, бюджеты остальных 11 стран еврозоны не нарушают нормы пакта стабильности, хотя в отношении Эстонии и Латвии такой вывод сделан с оговорками.

Бюджеты Эстонии и Латвии в общих чертах отвечают пакты стабильности и роста на 2020 год. В случае с Эстонией, программа бюджета на следующий год может немного отклониться от установленной программы корректировки выполнения целей бюджета.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, структурный дефицит бюджета Эстонии понизится с 1,6% от ВВП в 2019 году до 0,9% от ВВП в 2020. И хотя улучшение структурной бюджетной позиции отвечает установленным требованиям, возникает риск с выполнением цели расходов, что в 2020 году произойдет отклонение от требований.

"Такие страны с чрезмерно высокой задолженностью, как Бельгия, Франция, Италия и Испания, должны использовать для снижения долгового бремени средства, накапливаемые благодаря низким процентным ставкам", — заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, отвечающий за финансовые вопросы. В свою очередь еврокомиссар по экономике Пьер Московиси призвал страны с хорошими финансовыми показателями к новым инвестициям.

В еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза. Валюта евро также находится в обращении в ряде стран за пределами ЕС. Пакт стабильности и роста предусматривает, в частности, что сумма госдолга не должна превышать 60% ВВП, а дефицит госбюджета оставался ниже уровня в 3% ВВП. На нарушившие эти требования страны могут быть наложены крупные штрафы.