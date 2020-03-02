Власти ЕС повысили уровень угрозы от распространения коронавируса

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) объявил о повышении уровня угрозы, связанной с распространением в странах Евросоюза коронавирусной инфекции COVID-19.

”На основании данных о вероятности передачи и характере течения заболевания риск, связанный с COVID-19, для населения Евросоюза, Европейской экономической зоны (EEA) и Великобритании в настоящее время оценивается от умеренного до высокого”, — говорится в отчете ECDC, опубликованном в понедельник, 2 марта.

В предыдущей версии прогноза (от 23 февраля) ECDC оценивал риск распространения COVID-19 в диапазоне от низкого до умеренного. При этом в отчете ECDC подчеркивается, что оценка риска основана лишь на имеющихся у его специалистов данных, что создает возможность ее неточности из-за наличия непредсказуемых факторов.

В ведомстве пояснили, что в Европе растет число случаев заражения COVID-19, когда не удается установить цепочку передачи вируса, при этом увеличивается вероятность завоза инфекции из других регионов мира (без учета Китая).