ВИДЕО: Репортаж из Валенсии, где введен карантин и на две недели запрещено покидать дома
Журналист Александр Вишневский живет в Валенсии, куда коронавирус пришел довольно давно. Теперь там нельзя выходить из дома, но все, конечно, всё равно выходят.
Журналист Александр Вишневский живет в Валенсии, куда коронавирус пришел довольно давно. Теперь там нельзя выходить из дома, но все, конечно, всё равно выходят.
Одной из причин распространения коронавируса в приморских районах Испании Александр называет то, что мадридцы массово начали уезжать на свои дачи и разносить инфекцию по побережью. В конечном счете это привело к массовому заражению, теперь в Валенсии и других городах страны введены беспрецедентные нормы карантина, а Каталония даже закрыла границы от остальной страны и приехать туда из той же Валенсии, Мадрида и других городов попросту нельзя.
К настоящему моменту (14.00 вторника 16 марта) в мире более 170 тысяч зараженных коронавирусом и это число постоянно увеличивается.
Соблюдают ли карантин в Валении? Смотрите видео!
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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