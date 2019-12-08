Вице-президент Еврокомиссии: Евросоюз должен централизованно бороться с отмыванием денег

Домбровскис указал, что борьба с отмыванием денег это проблема европейского масштаба и она влияет на репутацию всего ЕС. Поэтому как только новый состав Европейской комиссии приступит к работе, начнется разработка предложений и комиссия будет решать, какое учреждение ЕС может взять на себя роль координатора.

"В последнее время скандалы об отмывании денег были во многих странах ЕС и Еврокомиссия их анализировала. Обнаружилось, что с одной стороны. В ЕС одни из самых строгих правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на уровне директив, но с другой стороны, контроль за соблюдение директив оставлен в ведомстве стран-участниц. Очевидно, что результаты в разных странах сильно разнятся", — сказал Домбровскис.

Он отметил, что строгие требования к борьбе с отмыванием денег не должны тормозить развитие легального предпринимательства. Например, чтобы легальной фирме, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, банки не закрывали счета и не блокировали транзакции.