Весенний экономический прогноз Еврокомиссии: рост экономики продолжится в более медленном темпе

По прогнозам, европейская экономика будет расти и в 2019 году, это значит седьмой год подряд. Реальный рост ВВП прогнозируют во всех странах-членах ЕС.
Неуверенность во всем мире по-прежнему влияет на развитие экономики, но рост экономики должен снова ускориться в следующем году.
ЭстонииЕврокомиссия прогнозирует продолжение широкого роста экономики: прогноз роста экономики на этот год — 2,8% и в следующем году — 2,4%. Рынок труда близок к полной трудовой занятости и инфляция замедляется, из-за чего постоянный рост доходов поддерживает внутреннее потребление.
Номинальная бюджетная позиция эстонского правительственного сектора, согласно прогнозу, в дефиците как в этом году (-0,3% от ВВП), так и в 2020 году (-0,5% от ВВП). Бюджетная позиция слабее ожидаемого обусловлена по-прежнему быстрым ростом расходов, в то же время ожидается уменьшение доходов бюджета из-за охлаждения экономической среды. По сравнению с осенним экономическим прогнозом, структурный дефицит бюджета увеличится еще больше: в этом году до -1,7% от ВВП и в следующем году до -1,5% от ВВП.
Ответственный за евро и социальный диалог вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в сферу управления которого входят также финансовая стабильность, финансовые услуги и союз рынков капитала, сказал: "Европейская экономика способна к сопротивлению, несмотря на неблагоприятную внешнюю среду и напряжение в торговле. Во всех странах-членах ЕС ожидается продолжение и ускорение роста экономики в следующем году. Его поддерживают сильный внутренний спрос, постоянный рост трудовой занятости и маленькие расходы на финансирование. Но масштабные риски все-таки заставляют беспокоиться о будущем. Во внешней среде они касаются дальнейшего обострения торговых конфликтов и слабостей на развивающихся рынках, прежде всего в Китае. В Европе мы по-прежнему должны быть готовы к возможному несогласованному Брекзиту, политической неуверенности и возобновлению взаимной зависимости государств и банков".
Рост ВВП в 2019 году еще больше замедляется
Уменьшение безработицы продолжается
Инфляция остается умеренной
Долг правительственного сектора уменьшается, несмотря на меньший рост экономики
Значительные риски заставляют беспокоиться о будущем