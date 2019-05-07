Весенний экономический прогноз Еврокомиссии: рост экономики продолжится в более медленном темпе

Неуверенность во всем мире по-прежнему влияет на развитие экономики, но рост экономики должен снова ускориться в следующем году.

Эстонии Еврокомиссия прогнозирует продолжение широкого роста экономики: прогноз роста экономики на этот год — 2,8% и в следующем году — 2,4%. Рынок труда близок к полной трудовой занятости и инфляция замедляется, из-за чего постоянный рост доходов поддерживает внутреннее потребление.

Номинальная бюджетная позиция эстонского правительственного сектора, согласно прогнозу, в дефиците как в этом году (-0,3% от ВВП), так и в 2020 году (-0,5% от ВВП). Бюджетная позиция слабее ожидаемого обусловлена по-прежнему быстрым ростом расходов, в то же время ожидается уменьшение доходов бюджета из-за охлаждения экономической среды. По сравнению с осенним экономическим прогнозом, структурный дефицит бюджета увеличится еще больше: в этом году до -1,7% от ВВП и в следующем году до -1,5% от ВВП.