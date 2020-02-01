Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

За час до официального выхода Соединенного Королевства из состава ЕС с обращением к нации выступил британский премьер-министр Борис Джонсон, который в 2016 году был одним из лидеров кампании по выходу Лондона из европейского сообщества. В своем видео, выложенном на странице британского премьера в соцсети Facebook, Джонсон заявил, что его консервативное правительство "подчинилось народу" и его воле.

"Для многих это — удивительный момент надежды, момент, который, как они думали, никогда не настанет", — подчеркнул он, хотя и признал, что есть и те, кто "испытывают чувство тревоги и потери".

"Наконец, существует третья группа — возможно, самая большая — в составе тех, кто уже начал беспокоиться, что весь этот политический спор никогда не закончится", — добавил Джонсон.

"Мы подчинились людям, которые в 2016 году в ходе референдума проголосовали за "Брекзит", — резюмировал он, вернув себе "инструменты самоуправления".

Обратный отсчет до "часа икс"