В Совете ЕС и в ОБСЕ сменилось председательство

Что касается вопроса расширения, то Албания и Северная Македония в октябре не смогли договориться о начале переговоров о вступлении этих стран в ЕС из-за недостаточно эффективной, по мнению Франции, Нидерландов и Дании, политики реформ.

Албания — проблемный член ОБСЕ

Мандат Албании на посту председателя ОБСЕ рассчитан на один год, в 2021 году ее по ротации сменит Швеция. В самой Албании сейчас сложилась непростая ситуация: премьер- министр Эди Рама из Албанской социалистической партии возглавляет правительство на фоне бойкота в парламенте оппозиционной Демократической партией Албании.

Ранее, комментируя разногласия в Евросоюзе вокруг перспектив принятия в ЕС Северной Македонии и Албании, министр иностранных дел Германии Хайко Мас указал: "Сила Европейского Союза состоит как раз в том, что даже по трудным темам нам удается в конечном итоге найти решение. Я уверен, что это удастся нам и здесь".