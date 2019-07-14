14.07.2019, 19:24

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой


ИТАР-ТАСС
EST
Galileo
GalileoFoto: ESA–Pierre Carril / HANDOUT, EPA

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует. На сайте оператора системы Европейского сервисного центра Galileo все спутники системы маркированы как неработающие. Причины сбоя пока не сообщаются.

Сообщение о прекращении работы навигационных систем датировано 12 июля в 1:50 по центральноевропейскому времени.

"До следующего уведомления пользователи могут испытывать сбои сигналов от всех спутников системы. Это означает, что сигнал может не приниматься или не достигать минимального необходимого для работы системы уровня", - говорится в сообщении.

Европейский блог InsideGNSS, который отслеживает состояние европейской спутниковой системы, при этом сообщил, что первое уведомление о перебоях в ее работе появилось 11 июля. По его информации, сбой может быть связан с неисправностью систем в центре точного времени, находящемся в Италии. По его информации, наземные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить функционирование системы, однако, вероятно, сбой не удастся устранить раньше понедельника.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: