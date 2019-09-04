В Евросоюзе согласовали продление санкций против России

В среду прошло техническое заседание комитета постоянных представителей стран ЕС, в повестке которого фигурировал пункт о мерах в связи с "подрывом суверенитета Украины".

"Проект решения совета относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, был согласован без обсуждения", - сказал источник, уточнив, что принято решения использовать письменную процедуру принятия этого документа.

После всех согласований решение должно быть одобрено непосредственно Советом ЕС.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.

Их список регулярно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В настоящее время в списке фигурируют 154 человека и 44 организаций.