В Евросоюзе ожидают роста нелегальной миграции после ослабления COVID-ограничений

Европол считает, что за ослаблением ограничительных мер, введенных европейскими странами в связи с угрозой коронавируса, может последовать всплеск нелегальной иммиграции в Европу, передает "Интерфакс".

"Облегчение ограничений на путешествия и перемещения, вероятно, приведет к увеличению движения нелегальных мигрантов… поскольку они во время изоляции в значительной степени не могли перемещаться", — заявили в полицейской службе Евросоюза.

На этой неделе Европейское агентство по вопросам предоставления убежища (EASO) обнародовало доклад, согласно которому пандемия может увеличить миграционные потоки в ЕС в случае, если эпидемия приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В то же время, напоминали в агентстве, пока что наблюдается сокращение миграции в ЕС.

"Продолжительная экономическая нестабильность и устойчивая нехватка перспектив в экономиках некоторых африканских стран может в среднесрочной перспективе спровоцировать еще одну волну нелегальной иммиграции в направлении ЕС", — предупредили в ведомстве.

В Европоле отмечают, что в нынешних условиях будут активнее использоваться небольшие лодки для переправы через реки и пролив Ла-Манш. Также иммигрантов будут прятать в грузовиках и товарных поездах, пересекающих границы.

Европол также обвинил Турцию в том, что раньше в этом году она помогала большим группам нелегалов пересекать границу с Грецией.

Европейские СМИ напоминают, что максимальное число иммигрантов, желавших получить убежище в Евросоюзе, пришлось на 2015 год — более 1 млн человек. Затем ЕС принял меры по сдерживанию миграционного потока, и в результате в 2019 году менее 123 тыс. человек обращались с аналогичными запросами к властям ЕС. В 2020 году это число пока составляет 22 тыс. человек.

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