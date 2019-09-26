В Европейский день языков отмечают языковое многообразие

Сегодня, 26 сентября, отмечается Европейский день языков. По этому случаю школы, институты культуры, библиотеки и другие объединения организуют рад мероприятий, среди прочего в программе семинары, викторины, языковые кафе, радиоигры, чтение стихов и рассказы. Хотя речь идет о Европейском дне языков, организуют в общей сложности 973 мероприятия в 59 странах по всему миру.
В День языков Еврокомиссия также организует в Брюсселе очередной саммит в сфере образования, который в этот раз посвящен профессии учителя. За конференцией можно следить и в интернете.
В Эстонии по случаю Дня языков снова открывает двери языковое кафе. В это раз интересующиеся языком могут ознакомиться с 20 языками в Выру, в кафе Stedingu.
С 7 утра до 15 часов у всех есть возможность поучаствовать в радиоигре на Vikerraadio, где нужно догадаться, на каком языке дети из Таллиннской европейской школы поют веселую песню про Пеппи Длинный Чулок.
Уже в 20-й раз подряд представительство Еврокомиссии в Эстонии в сотрудничестве с европейской сетью институтов языка и культуры EUNIC и действующими в Эстонии посольствами других стран организует по случаю Дня языков интернет-викторину для школьников. В этом году викторина посвящена году языков коренных народов ООН и мировому языковому многообразию. Получателей призов определят и опубликуют на сайте представительства Еврокомиссии в Эстонии и в Facebook в течение недели.
Первый Европейский день языков организовали Еврокомиссия и Совет Европы в 2001 году в рамках Европейского года языков. С того времени этот день отмечается для того, чтобы увеличить осведомленность о культурном и языковом многообразии Европы и вдохновить людей на обучение в течение всей жизни.
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