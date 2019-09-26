В Европейский день языков отмечают языковое многообразие

В День языков Еврокомиссия также организует в Брюсселе очередной саммит в сфере образования, который в этот раз посвящен профессии учителя. За конференцией можно следить и в интернете.

В Эстонии по случаю Дня языков снова открывает двери языковое кафе. В это раз интересующиеся языком могут ознакомиться с 20 языками в Выру, в кафе Stedingu.

С 7 утра до 15 часов у всех есть возможность поучаствовать в радиоигре на Vikerraadio, где нужно догадаться, на каком языке дети из Таллиннской европейской школы поют веселую песню про Пеппи Длинный Чулок.