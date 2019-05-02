В Европе проходит молодежная неделя, тема которой — ”Демократия и я”

В связи с предстоящими выборами в Европарламент в этом году дискуссия сосредоточится прежде всего на том, каким образом молодежь может проявлять активность и влиять на демократические решения, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Обнародованное на этой неделе исследование Евробарометра показывает, что 67% опрошенной молодежи (63% эстонской молодежи) считает самым важным приоритетом ЕС на ближайшие десять лет защиту окружающей среды и борьбу с изменениями климата. Следующие приоритеты среди эстонской молодежи — борьба с бедностью и социальной несправедливостью (55%), а также улучшение ситуации в сфере здравоохранения (52%).

Также 82% местных молодых людей отметили, что с того момента, как они получили право принимать участие в выборах, они этим правом и воспользовались.