В Европе осудили задержания на акции оппозиции в Москве

С похожим заявлением выступил и МИД Германии. "Задержания не были соразмерны мирному характеру протеста, который был направлен против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму", - говорится в заявлении германского министерства. "Повторяющиеся посягательства на гарантированное право на мирную демонстрацию и свободное выражение мнения нарушают международные обязательства России", - считают в Берлине.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич в своем Twitter назвала право на свободу собраний и выражение мнений "основой демократии". Евросоюз, по ее словам, ожидает "немедленного освобождения" сотен мирных протестующих, "задержанных московской полицией во время демонстрации за свободные местные выборы".

В Москве задержан 1001 человек

На акции за свободные выборы в Мосгордуму 3 августа был задержан 1001 человек, сообщила общественная организация "ОВД-Инфо". Полиция проинформировала о порядка 600 задержанных, оценив общее число собравшихся в 1,5 тысячи человек. По данным очевидцев, на улицы вышли несколько тысяч человек.

Не менее 18 человек пострадали и после задержаний были отправлены в больницу. В отделениях полиции у многих отбирали телефоны, не давали им воду и еду, не пускали к задержанным адвокатов.

На участника акции в Москве завели уголовное дело

Против задержанного по фамилии Устинов возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщило агенство ТАСС 4 августа со ссылкой на источник.

Устинов подозревается в том, что он оказал сопротивление сотруднику Росгвардии. "У сотрудника вывих плечевого сустава левой руки. Он госпитализирован в НИИ Склифосовского и будет переведен в госпиталь Росгвардии", - сказал собеседник ТАСС.