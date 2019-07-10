В Европе объявляют режим ЧП: новая инициатива в защиту климата

Многие считают подобного рода акции символическими. Но, несмотря на это, в 2019 году инициативу поддержали уже в 700 городах нескольких стран Европы: Великобритании, Франции, Португалии, Ирландии. В Германии первым городом, где объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с изменением климата, стал в мае этого года Констанц. Присоединиться к экологической инициативе власти города во многом побудили протестующие школьники.

"Цели, связанные с защитой климата, — самые приоритетные", — говорит студентка Ноэми Мундхас (Noemi Mundhaas), которая вместе с другими участниками акции Fridays for Future в Констанце пыталась убедить местные власти поддержать эту экологическую инициативу. Сейчас все решения, которые принимает городское руководство, имеют один приоритет — благоприятно воздействовать на климат и экологию. Но в чем конкретно это будет выражаться?

"Скорее всего, придется дороже платить за парковку. Местные власти станут требовать, чтобы солнечные батареи были установлены на всех новых зданиях. Бургомистр будет каждые полгода отчитываться о том, удалось ли сократить количество выбросов выхлопных газов, — поясняет студентка. — Это хоть и малые шаги, но зато очень важный сигнал населению. Однако же всего этого недостаточно, чтобы преодолеть кризис, связанный с глобальным потеплением".

В Кельне тоже объявлен режим ЧП — всему виной климат



В начале июля к инициативе Climate Emergency присоединились еще 45 городов и населенных пунктов Германии, в их числе Дюссельдорф, Ахен, Бонн, Мюнстер, Киль. Их число продолжает расти. На днях инициативу Climate Emergency поддержали и в Кельне. Это первый немецкий город с миллионным населением, присоединившийся к этой экологической кампании.

"Благодаря движению Fridays for Future тема изменения климата никого не обошла стороной, — заявила в интервью DW бургомистр Кельна Генриетте Рекер (Henriette Reker). — На уровне городских властей я наблюдаю глубокое осознание необходимости защиты климата. Раньше этого не было". По словам Рекер, крупные города должны взять на себя ответственность за защиту климата: "Мы в Кельне хотим начать с конкретных действий".

Что изменится в городах в связи с глобальным потеплением



Кельнские власти, присоединяясь к инициативе Climate Emergency, признают ситуацию вокруг изменения климата критической и берут на себя обязательства начать немедленно широкомасштабные изменения во всех сферах жизни общества, чтобы предотвратить повышение температуры на земном шаре на 1,5 — 2 градуса.

Это означает, что в будущем Кельн будет обращать особое внимание на то, как различного рода планы и решения властей повлияют на изменение климата; больше инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии и электромобильность и принимать другие соответствующие меры. Таким образом, максимум до 2050 года рейнская метрополия Кельн планирует создать самые благоприятные условия для защиты климата.

Ряд других городов, среди которых Дюссельдорф — столица федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия (индустриального региона, где до недавнего времени добывали уголь), стремятся достичь такой цели еще раньше — до 2035 года.

А некоторые города Великобритании поставили себе еще более амбициозную цель — добиться положительных изменений до 2030 года, добавляет Сара Мекиян (Sara Mekijan) из экологического объединения, в которое входят 1700 городов Европы. Она убеждена, что присоединение к инициативе Climate Emergency других европейских городов — лишь вопрос времени.

Тем не менее все документы, которые подписывают участники кампании по защите климата Climate Emergency, не имеют никакой юридической силы, признает Мекиян. Но они все равно важны, поскольку указывают на экзистенциальную угрозу и необходимость действовать в условиях кризиса, уверена она.

Ведь если местные власти берут на себя обязательства по защите климата, то это важный сигнал. "Угроза, возникшая в связи с глобальным изменением климата, настолько велика, что эта тема снова и снова будет появляться на политической повестке дня. И говорить о ней будут намного больше и интенсивнее, чем в прошлые годы", — подчеркивает, в свою очередь, профессор Уве Шнайдевинд (Uwe Schneidewind), глава вуппертальского Института климата, энергии и экологии.